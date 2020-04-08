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В Донецкой области на краю села обнаружен человеческий череп

08.04.20 20:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области на краю села Иверское (Александровский район) обнаружен человеческий череп. Об этом, со ссылкой на правоохранителей, сообщает «УНН».

Наряду с черепом также найдены фрагменты костей человека. Предварительный осмотр видимых следов повреждений на костях не обнаружил.

В то же время обнаружены обрывки одежды, вероятно, мужской. Остатки направлены на проведение экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Сейчас устанавливается личность покойного и причины смерти.

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