В Донецкой области на краю села обнаружен человеческий череп

В Донецкой области на краю села Иверское (Александровский район) обнаружен человеческий череп. Об этом, со ссылкой на правоохранителей, сообщает « УНН ».

Наряду с черепом также найдены фрагменты костей человека. Предварительный осмотр видимых следов повреждений на костях не обнаружил.

В то же время обнаружены обрывки одежды, вероятно, мужской. Остатки направлены на проведение экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Сейчас устанавливается личность покойного и причины смерти.