Житель Луганщины пытался переправить партию сигарет в «ЛНР» (Фото)

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на автодороге между Донецкой и Луганской областями пограничники остановили микроавтобус с сигаретами украинского, молдавского, русского и белорусского производства, которые житель Луганщины пытался перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, правонарушителя остановили вчера, 7 апреля. «На одной из автодорог между Донецкой и Луганской областями правоохранители остановили автомобиль "Renault". За рулем автомобиля находился гражданин Украины 1976 года, житель Луганской области», – говорится в сообщении.

В салоне автомобиля пограничники обнаружили более 5300 пачек сигарет украинского, молдавского, русского и белорусского производства как с акцизными марками, так и без на общую сумму более 265 тыс. грн. Товар гражданин вез для продажи.

Уточняется, что обнаруженные сигареты и автомобиль изъяты представителями Государственной фискальной службы (ГФС).

«По данному факту в следственное управление финансовых расследований ГУ ДФС в Донецкой области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)», – сказано в сообщении.