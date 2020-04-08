Карантин: На Луганщине зафиксировано наименьшее количество разбоев и грабежей по стране

В Луганской области за период карантина зафиксировано наименьшее количество разбоев и грабежей по сравнению с другими регионами Украины. В среднем по стране в период карантина количество разбоев уменьшилось на 35%. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сегодня, 8 апреля, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, он прокомментировал сообщения, которые стали появляться в соцсетях, о том, что участились разбои и грабежи. «Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот, количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25 988 краж. За аналогичный период этого года их – 16 926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом – 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом году – 149, в этом году – 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%», – сообщил Цуцкиридзе.

Он отметил, что наименьшее количество разбоев зафиксировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях. Больше всего – в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

По кражам наиболее благополучными являются Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области. В Киеве количество краж уменьшилось вдвое.

Что касается грабежей, то таких преступлений, по сравнению с прошлым годом, меньше всего зарегистрировано в Луганской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.