Коронавирус: Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата «фавипиравир» («Авиган»). Сейчас МИД Украины вместе с японскими коллегами разрабатывает механизм передачи. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает МИД Украины.

По сообщениям японской стороны, свой интерес к использованию «фавипиравира» выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания. По эффективности препарата «фавипиравир» в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас идут клинические исследования.

«Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в перечень 20 стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украине», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Партия препарата «фавипиравир» будет направлена ​​в Украину через систему ООН.

Этой доставки ожидает МЗ Украины, которое осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.

Напомним, что в Донецкой области по состоянию на сегодня, 8 апреля, 17 человек госпитализированы с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.