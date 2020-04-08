В Мариуполе пьяный водитель удирал от патрульных и врезался в дерево

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Джили» с признаками алкогольного опьянения пытался скрыться от патрульных и врезался в дерево. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщают в группе «DTP.mariupol» в Facebook.

«На линию 102 позвонил очевидец и сообщил, что с парковки магазина Сильпо выехал водитель с признаками алкогольного опьянения, который управляет автомобилем. Сотрудники полиции, приехав к месту вызова, увидели указанный автомобиль и начали преследовать водителя. Когда водитель заметил сотрудников полиции, он попытался скрыться, но не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево», – говорится в сообщении.

«Проверка на Драгере показала результат – 2.1 промилле. При составлении документов водитель предложил патрульным взятку в размере 1 000 грн. Водителя предупредили об уголовной ответственности за такие действия. В результате патрульные вызвали следственно-оперативную группу и сообщили им о взятке. Мужчине теперь грозит ответственность за предложение неправомерной выгоды должностному лицу.