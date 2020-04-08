Незаконно задержали и травмировали: На Донетчине будут судить двух полицейских

На Донетчине будут судить двух полицейских, которые, превысив должностные полномочия, незаконно задержали мужчину и травмировали его. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении патрульных полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области, которые во время незаконного задержания мужчины нанесли ему травмы.

Досудебным расследованием установлено, что 27 октября 2019 года двое полицейских прибыли на помощь своим коллегам, которые успокаивали компанию пьяных мужчин, возле одного из домов в Центральном районе Мариуполя.

Когда полицейский автомобиль уезжал с места происшествия, прохожий, чтобы не попасть под колеса, пытался остановить его руками. Однако полицейские восприняли действия мужчины как препятствование их профессиональной деятельности. Без предъявления законных требований и каких-либо предупреждений, они применили к нему физическую силу и надели наручники.

«В результате превышения полицейскими должностных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины) пострадавший получил закрытый оскольчатый перелом бедра», –говорится в сообщении.

Уточняется, что наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.