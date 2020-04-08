Еще в одном городе Донетчины ввели спецпропуска на проезд в общественном транспорте (Видео)

Сегодня, 8 апреля, в Дружковке (Донецкая обл.) ввели специальные пропуска на проезд в общественном транспорте. В городе зафиксирован уже второй случай заражения коронавирусом. Поэтому, чтобы противостоять пандемии, на период карантина в общественный транспорт будут пускать не всех.

В городе остановили движение трамваев. А маршруток мало, да и не каждый туда попадет. Теперь в автобусы пускают только пассажиров с пропусками. Местная жительница Наталья Юдина работает в местном хлебозаводе, ей выдали удостоверение. А вот пенсионерам, считает женщина, лучше потерпеть. «Чем больше будет людей дома сидеть, тем будет лучше. Я так думаю. Зачем вот сейчас бабушки идут, возмущаются, что нечем ехать. Вот что, нельзя дома посидеть?», – сказала она.

Некоторые пенсионеры восприняли эту новость с пониманием и отложили поездки. «Думаю, что правильно ввели это дело. Все это надо делать. Поэтому я решила, думаю, чтобы не рисковать, не идти на кладбище. Пусть наши родители нас прощают, что так получилось», – поделилась пенсионерка.

Впрочем, много и таких, которые не верят в реальную угрозу эпидемии. «Ежегодно с моего детства. Декабрь, январь всегда болели. Но, если человек уже больной, понятно, любая болезнь к нему пристанет быстрее, чем к 20 летнему», – считает женщина.

В городском совете подсчитали, что выдали уже более тысячи пропусков в общественный транспорт. Еще несколько сотен сделают в ближайшие дни. Спецкарточки раздают продавцам, работникам аптек и заправок, а также медикам, полицейским и коммунальщикам. А сотрудники промышленных предприятий в этот перечень не попали. «Заводы не являются в настоящее время критической инфраструктурой. Поэтому заводам рекомендуется заключить договоры и перевозить своих людей на транспорте», – пояснила заместитель Дружковского городского головы Анна Бузова.

По данным чиновников, из-за карантина некоторые промышленные предприятия приостановили производство. На одном из заводов работникам предложили добираться на работу пешком.

Но полностью отменять пассажирские перевозки в Дружковке пока не планируют.

Источник: ТК «Донбасс»