Донетчина на карантине: Какие трудности возникают у школьников во время онлайн обучения (Видео)

В связи с карантином в Мариуполе школьники уже три недели учатся дистанционно. Обычный школьный урок сейчас проходит в виде скайп-конференций и консультаций по телефону. Однако, часть учеников сталкиваются с проблемами.

Так, в общеобразовательной школе №18 дистанционные заняти продолжаются три недели. Учителя стараются разнообразить занятия презентациями, видеоуроками, виртуальными лабораторными и тестированием. По словам педагогов, проблемы бывают только со связью.

«Мы столкнулись с интернет-проблемами, так как не все дети имеют возможность и доступ к интернету. В настоящее время, как учитель, выработала для себя единую систему. Я выхожу на связь с детьми в скайп-уроках. Также, я провожу дистанционное обучение непосредственно через электронный дневник и через вайбер. Кроме того, мы общаемся непосредственно по телефону, если у детей возникают вопросы», – говорит учитель физики Юлия Гроицкая.

Как рассказывает 5-классница Варвара Пожидаева, особенно ее захватывает литература и английский язык. «Нам отсылают задания онлайн, чтобы мы их сделали, и это то, что мы не могли делать на уроках», – говорит школьница.

По словам мамы девочки, Татьяны Пожидаевой, дети имеют возможность выяснять все непонятные моменты. «Здесь у учеников есть возможность задавать вопросы, выяснять, что непонятно. Поэтому, в нынешней ситуации, в состоянии карантина, в которой мы находимся, это, в принципе, очень хороший способ получения образования», – делится Татьяна.

Дети, которые учатся по индивидуальному плану, сейчас также занимаются онлайн. «Я смотрю на уровень знаний ребенка, индивидуальника и стараюсь дать такое задание, которое соответствовало бы программе этого класса и все-таки этот ребенок мог выполнить, ему это было интересно. Потому что это главное – заинтересовать детей. Поскольку, если ему не интересно, то он просто не будет это делать», – рассказывает учитель информатики Максим Кошкер.

Как уверяет заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин, все учебные заведения города сейчас проводят уроки дистанционно. Хотя и по-разному, но образовательный план выполняют.

«Разные могут быть платформы, но основные критерии, которые там должны быть: первое – чтобы была возможность трансляции, чтобы педагог мог выходить в прямой эфир, или записать свой урок. Второе, – это чтобы отдаленно можно было загрузить домашнее задание и его проверить», – отметил Кочурин.

Источник: ТК «Сигма»