ТКГ по Донбассу будет работать в режиме 24/7 в формате видеоконференции

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Офис главы государства.

«Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно скорее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе», – сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, обратившись к участникам консультаций.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.