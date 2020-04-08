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ТКГ по Донбассу будет работать в режиме 24/7 в формате видеоконференции

08.04.20 21:42
Андрей Ермак / Фото: скриншот ТК Украина 24»
Андрей Ермак / Фото: скриншот ТК Украина 24»

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Офис главы государства.

«Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно скорее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе», – сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, обратившись к участникам консультаций.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

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