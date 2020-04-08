Как переселенцам-предпринимателям оплачивать ЕСВ в период карантина

Из-за введения в Украине карантинных ограничений, к правозащитникам обращаются переселенцы-предприниматели с вопросом о порядке уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в период карантина. Разъяснение, касающееся уплаты ЕСВ, подготовил адвокат Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Вячеслав Стасюк. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Я переселенец из Донецка, мне 54 года. Я физическим лицом предпринимателем на упрощенной системе налогообложения 3 группы, работаю в Киеве. Правда ли, что ФЛП освободили от уплаты ЕСВ на период действия карантина? Если да, то каким образом происходит освобождение от его уплаты? Как быть со страховым стажем, потому что если не платить ЕСВ, то период, в течение которого он не уплачивался не будет засчитываться в стаж? Что делать в случае, если ФЛП уже оплатил ЕСВ заранее?», – спрашивает переселенец из Донетчины.

Как отметил Вячеслав Стасюк, Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» предусмотрено, что в связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни физические лица временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса за периоды с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая этого года.

Он подчеркнул, что происходит это в автоматическом режиме, никаких заявлений (письменных, электронных, онлайн) подавать в свой налоговый орган не требуется.

В то же время, отметил адвокат, закон предусматривает, что такие лица могут принять решение о начислении, исчислении и уплате единого взноса за этот период в определенных законом размерах и порядке, но, в таком случае, информация об уплаченных суммах должна быть указана в отчетности о начислении единого взноса за отчетный период. Такие плательщики единого взноса по своему усмотрению решают, пользоваться ли им этим правом.

Если же плательщик уже осуществил оплату взносов за март, апрель и май 2020 года до вступления в силу указанного закона, то такие суммы будут зачисляться налоговыми органами (без каких-либо заявлений плательщиков единого взноса) в счет будущих платежей (при условии отсутствия у такого плательщика сумм недоимки , штрафных санкций и/или пени по этому вкладу), кроме, как уже отмечено выше, случаев самостоятельного определения таким плательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в отчете.

«Что касается страхового стажа, то в соответствии с изменениями, которые были внесены в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для указанных лиц, которые не платили страховые взносы за периоды 1–31 марта, 1–30 апреля 2020 года, такие периоды включаются в страховой стаж», – отметил Стасюк.

По его словам, в данном случае считается, что страховые суммы были уплачены в размере минимального страхового взноса, определенного законодательством для каждого из таких периодов. Но относительно периода 1–31 мая 2020 года таких изменений указанный закон еще не получил.