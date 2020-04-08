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Обмен пленными: Стороны ТКГ достигли принципиальных договоренностей

08.04.20 22:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 8 апреля, в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи. Об этом сообщает Офис главы государства.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Также в ходе видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

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