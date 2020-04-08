Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: Что нового

Сегодня, 8 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление № 211 о предотвращении распространения COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

«Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции», – написал он.

Так, согласно данным изменения, во время карантина смогут работать объекты:

почтовой и курьерской деятельности;

строительных работ;

по сбору и заготовке отходов;

заведения торговли строительными материалами;

химчистки.

Из нового:

Утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы). Местные органы власти имеют право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).

Теперь, к категории людей, старше 60 лет, не требующих самоизоляции, относятся:

Государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции». Военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов. Лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19. Лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;

предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина не отменит карантинные меры в апреле, а послабление может начаться уже в начале мая, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.