Краматорск: Как детям и родителям получить консультацию психолога во время карантина

В Краматорске во время карантина школьники и их родители могут в режиме онлайн обратиться за психологической помощью к школьному психологу или воспользоваться такой помощью от общественных организаций и благотворительных фондов, передает АКМЦ.

Длительный карантин – серьезный вызов для родителей и детей. Вполне вероятно, что семьям может понадобиться психологическая помощь. Есть несколько вариантов. Можно обратиться к школьному психологу. Они сейчас, как и учителя, работают онлайн. Подобную помощь можно получить от общественных организаций и благотворительных фондов.

По словам, начальника Управления образования Краматорска Марины Мозолевой, психологи в школах могут и должны оказывать консультации онлайн. «Проще всего обратиться к своему классному руководителю, который даст контакт психолога. Или же можно отправить письмо на почтовый ящик школы с подобной просьбой», – рассказала Марина Мозолева.

В свою очередь, директор лицея № 4 «Успех» Ирина Каракулова отметила, что во время карантина психолог может оказывать не только персональные консультации, но и проводить коллективные онлайн-встречи. Конечно же, если будет запрос от родителей.

Кроме того, в регионе работает ряд общественных организаций, которые готовы предоставлять консультации, в том числе в онлайн-режиме.

Как рассказала президент общественной организации Открытая Ассоциация психологов–практиков «ПреОбразование» Юлия Ромашко, нынешняя ситуация довольно сложная. «Люди не могут контролировать это состояние неопределенности, накопилась тревога, и это вызывает наибольший дискомфорт», – отмечает Ромашко.

Поэтому при необходимости она предлагает обращаться за помощью в Открытую Ассоциацию психологов-практиков «ПреОбразование».

Еще одна организация, которая предлагает онлайн-помощь – это Благотворительный фонд «Каритас Краматорск». Он предлагает не просто консультации с психологом, но и онлайн-занятия с социальными педагогами и даже аниматором. То есть все активности, которые раньше с детьми школьного и дошкольного возраста проводили на личных встречах, в связи с карантином перенесли в онлайн-режим. Поэтому, при необходимости можно написать администратору facebook-страницы Caritas Краматорск.