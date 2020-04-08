RU
Все новости

Запущено приложение с электронным студенческим билетом

08.04.20 23:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине студенты могут воспользоваться новым приложением государственных услуг онлайн «Дія», в котором появился электронный студенческий билет. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

«Более 3 недели почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронным студенческим в "Дії"», – говорится в сообщении.

Напомним, что приложение «Дія» планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк