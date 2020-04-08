Запущено приложение с электронным студенческим билетом

В Украине студенты могут воспользоваться новым приложением государственных услуг онлайн «Дія», в котором появился электронный студенческий билет. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

«Более 3 недели почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронным студенческим в "Дії"», – говорится в сообщении.

Напомним, что приложение «Дія» планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.