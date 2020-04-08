Смена места голосования: ЦИК начала тестировать систему онлайн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) тестирует функцию смены места голосования онлайн, что упростит участие в выборах, в частности переселенцев с инвалидностью. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

«Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах? Теперь на следующие выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим», – написал Федоров.

Напомним, 2 декабря ЦИК ратифицировала Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.