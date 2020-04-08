На Луганщине будут судить руководителя бюро судмедэкспертизы

На Луганщине бывший руководитель Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы предстанет перед судом за растрату свыше 146 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве Северодонецкой местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы по факту служебного подлога и растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2018 года руководитель бюро за бюджетные средства закупил холодильное оборудование по завышенным ценам. Бывший руководитель госучреждения собственноручно подписал и заверил печатью акт приема-передачи товара, поставка которого фактически не производилась. В официальный документ были внесены ложные сведения о получении товара от предприятия-поставщика.

Затем, руководитель, несмотря на отсутствии товара, перечислил средства на счет поставщика – общества с ограниченной ответственностью, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 146 тыс. грн.

Санкция ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.