Карантин в Японии: Бывшая жительница Луганска о жизни в стране Восходящего солнца

Оксана Хара родилась в Луганске, тогда еще город назывался Ворошиловградом. Она окончила Луганский медицинский университет, но по специальности не работала, а нашла себя в страховом бизнесе. 10 лет назад женщина вышла замуж за японца и уехала к нему на родину. За это время супруги успели пережить землетрясения, цунами и извержения вулканов. А теперь вот и COVID-19. Оксана рассказала «Донецким новостям» о том, как живет страна Восходящего солнца в период распространения коронавирусной инфекции. Текст публикуется со слов бывшей луганчанки.

– Познакомилась с мужем случайно. В 2008 году он с группой туристов изучал Италию, в это же время я была в Милане. После того, как каждый разъехался по своим странам, наши отношения продолжились. Муж преподавал химию в медицинском университете. Хорошо знал русский язык, это облегчило нашу коммуникацию. Спустя год переписки я приехала в Токио. Через месяц оформили брак. Я стала изучать японский язык. Также прошла обучение в школе японской еды (Кайсеки Рери) по настоянию мужа училась японской каллиграфии. То есть была домохозяйкой, которая училась японской жизни. Мы завели собак породы акита-ину.

Собаки Оксаны

Четыре года назад я создала онлайн-магазины, занимаюсь винтажными предметами и антиквариатом. Вышла на международные площадки, немного достигла успеха. Ситуация с коронавирусом, конечно, заблокировала международную торговлю, т.к. мой бизнес был ориентирован на США и Европу. И что очень важно – в этот момент японское правительство пришло на помощь. Например, я сейчас представляю отчет о доходах за 2019 год и за первые месяцы 2020-го. Естественно, есть убыток, и я могу попросить (и прошу) его возместить. Эти убытки связаны с невозможностью торговли или производства. Отдельно каждая семья может претендовать на компенсацию в 3000 долл. (эквивалент к японской иене). В это же время заморожены страховые выплаты, выплаты по ипотеке и кредитам. Безусловно, это огромная поддержка.

Карантин в Японии носит добровольный характер. Правительство Японии не имеет прав и полномочий нарушить ряд законов, которые гарантируют японцам свободу личности, свободу граждан. Эти законы были приняты в Японии вскоре после окончания Второй мировой войны и явились огромным достижением для японского общества.

Когда в Японии возникла ситуация с Covid-19, началось обсуждение возможных моделей ограничения передвижения, проектов изоляции и других моделей жесткого карантина. Но юристы и адвокаты Японии выступили с категорическим несогласием с подобной насильственной моделью. Главным аргументом было то, что отменив временно, создав прецедент манипуляции с законами, тем самым будет создана «хорошая» почва для других ущемлений прав граждан. Поэтому в Японии все карантинные меры имеют добровольный рекомендательный характер. Общественные мероприятия проходят в пустых залах, и только с трансляцией по ТВ и в интернете. Но ограничить прогулки, парки, лес и магазины, передвижение – ни в коем случае.

Люди сами выбирают модель поведения и степень риска. Общины сами решают, будут ли закрыты школы в их регионе. Но очень интенсивно ведется разъяснительная работа среди населения. Например, мэр Токио просит всех жителей не гулять в вечернее/ночное время суток, избегать ресторанов, караоке, групповых мероприятий. Показывает на диаграммах количество случаев заражения коронавирусом и истории их возникновения (на 80% это именно рестораны, караоке и т.п.).

Япония приостановила международное сообщение, но внутри страны доступны все виды транспорта, хотя они сейчас практически пустые.

Правительство предложило беспрецедентные способы. С одной стороны – свобода выбора и не полицейский контроль, с другой – огромную финансовую мотивацию отправиться всем на карантин и остановить работу.

Представить в Японии комендантский час – невозможно. Но люди сами регламентируют свою жизнь в условиях вируса. Японцы очень тщательны к любым экстремальным ситуациям. И сейчас они стараются максимально самоизолироваться. У нас все буквально придерживаются добровольного карантина. Уже два месяца практически пустые улицы. Традиционно японцы не трогают друг друга руками, но сейчас дистанция метра в три.

В моей префектуре Яманаси школы были закрыты. На какой-то момент на три дня в магазинах исчезла туалетная бумага. Но в целом все обычно, только безлюдно. Зацвела сакура, а в парках пусто, что непривычно для густонаселенной Японии. Лично я езжу в супермаркет раз в 10 дней. Муж и собаки ждут дома. Собак не выгуляем, у нас есть большие веранды, и они гуляют там.

Название

Я полностью одобряю действия правительства. Нам не скручивают руки, но одновременно каждому человеку дают спасательный круг. Правительство покрывает дефицит масок, и каждый дом получает многоразовые маски по почте. Лечение во время эпидемии стало абсолютно бесплатным. Нет проблем пройти ПЦР-тест, а также с диагностикой. И такие методы сдерживания пока вполне эффективны. То есть государство предоставляет комплекс эффективных мер по физической и материальной защите.

Ближайший ко мне госпиталь усилил реанимационные возможности, дополнил максимально ИВЛ и экстренную помощь. Для понимания, от момента вызова «скорой помощи» до момента приезда к больному – всего 5-6 минут. Невозможно представить ситуацию отказа от помощи.

По всей стране, особенно в 7-ми регионах, где было объявлено чрезвычайное положение, были развернуты три варианта госпитальной помощи. Для каждой степени заболевания отдельно. Первое – реанимация для пациентов с тяжелой формой коронавируса. Второе – временные госпитали для пациентов с легкой формой болезни (там больше контроль и режим изоляции, и чтобы не допустить усложнения ситуации). Для этих пациентов дополнительные госпитали разворачивают, в том числе в отелях и других помещениях. И третий тип – для пациентов инфицированных, но без особых клинических проявлений, для них тоже используются дополнительные помещения. То есть комбинированный подход, который позволяет контролировать максимально возможное количество пациентов не перегружая стационары. А там сейчас наперед создается, дополнительно к уже существующим, большое количество госпитальных мест. Сейчас провинциям (органам местной власти) отдали право использовать землю и здания под эти цели. И соответственно выделили на это очень серьезные деньги.

О том, что такие меры были приняты не зря, говорят цифры. В стране с населением 138 млн человек всего 4 000 заболевших коронавирусом. 97 умерли, более 500 уже выздоровели и около 3 000 получают контролируемое лечение. Это статистика за 2 месяца.

Особо хочу отметить, что сейчас Япония бесплатно предоставляет ряду стран свой экспериментальный препарат «Авиган», который показал очень высокую эффективность именно в лечении коронавируса. Этот препарат получат два десятка стран, в том числе Украина, Турция, Чехия, Болгария.

Японское правительство выделило 1 триллион долларов (!) на поддержку людей и бизнеса. Какая еще страна в мире предприняла подобные меры? Украина, увы, не может себе такое позволить. И Украина, увы, не может себе позволить карантин. Карантин – это «красный свет» работе. Нет работы – значит, нет денег, нет денег – значит, нет еды. Надеюсь, вирус мутирует, и моя родина отделается минимальными потерями.