Анализ на дому: В Мариуполе появились мобильные бригады медиков (Видео)

В Мариуполе врачи теперь могут взять анализ на коронавирус у больного дома. Медики организовали мобильные бригады. Однако, приезжают не во всех случаях.

Так, на вызов выезжает бригада из двух человек – медик и водитель, которые одеты в защитные костюмы: щиток, маску, резиновые перчатки, халат и бахилы. При этом, машина «скорой помощи» затянута пленкой, которую дезинфицируют.

С собой медики берут препараты первой неотложной помощи. «Плюс к этому мы берем другой чемоданчик, в котором находятся стерильная среда, стерильные палочки для забора мазков и стерильные пробирки. Мы берем мазками пробы, кладем в пробирки», – поясняет медицинская сестра Елена Голощапова.

Однако, по словам медиков, такая мобильная бригада приезжает не ко всем пациентам. «Мы расспрашиваем пациента. Если он был в городах индемичних по коронавирусу, и кроме этого у него есть насморк, кашель, температура – тогда у нас возникает подозрение на заболевание. Если же он нигде не был, а просто имеет легкий насморк, тогда это уже не подлежит (мобильная бригада не выезжает, – ред.)», – рассказала семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №2 Ираида Литвинова.

Если медики выехали к больному с подозрением на коронавирус, то сначала его обследуют дома. «И затем принимается решение, либо пациента госпитализировать, тогда вызывается бригада скорой медицинской помощи. Либо мы делаем забор мазков на проведение исследования лабораторным методом ПЦР. И эти мазочки отправляются в нашу вирусологическую лабораторию, откуда потом эти анализы везут в Киев», – отметил и. о. директора ЦПМСП №2 Евгений Матвеев.

Врачи добавляют, что мобильная бригада из этого Центра медицинской помощи выезжала уже 14 раз. Из них, 5 анализов отправили на определение вируса COVID-19.

Источник: ТК «Сигма»