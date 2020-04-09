На пляжах лишь лебеди: Как живет Славянск при «масочном» карантине (Фото)

Славянск (Донецкая обл.) привыкает к жизни по усиленным мерам карантина. С 6 апреля без маски или респиратора запрещено находится в общественных местах, передвигаться по улицам можно не более чем по двое (исключение –сопровождение детей или служебная необходимость). За нарушение правил карантина – штраф от 17 тыс. грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», горожане, в основном, соблюдают новые требования безопасности.

На улицах Славянска после введения данных запретов людей стало меньше. В основном они сосредотачиваются на остановках, возле аптек и торговых точек. Если заведение, учреждение работает – обязательно вывешены условия посещения. Детские и спортивные площадки опустели. Еще можно увидеть горожан, сидящих на лавочках в районе центральной площади и во дворах многоквартирных домов. В парках и скверах тоже спешащие пешеходы.

Водители общественного транспорта, который работает в сокращенном режиме, – в масках. Пешеходы и велосипедисты передвигаются по улицам тоже, соблюдая это условие карантинных мер.

С тематических билбордов городские власти оповещают жителей о симптомах коронавируса, машины правоохранителей с громкоговорителями регулярно напоминают о карантинных мерах. Полицейские и военнослужащие Нацгвардии военной части № 3035 патрулируют улицы города.

Природа продолжает просыпаться и в городе появляется все больше цветов у подъездов домов и на клумбах возле магазинов и учреждений.

Многие аптеки города изменили график работы, о чем и сообщают своих посетителей. При входе развешены объявления о наличии масок и популярных средств. На сайте горсовета также ежедневно обновляется информация – в каких аптеках города и по какой цене есть маски и антисептики. В медицинских учреждениях вывешены таблички, согласно которым выделен отдельный вход в здание для тех, у кого есть симптомы заболевания.

Продуктовые магазины также изменили график работы, и уже с дверей оповещают покупателей о правилах посещения: вход только в маске, а разрешенное число покупателей зависит от площади торгового зала. В некоторых магазинах есть дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки.

А вот кафе в основном закрыты. Изредка есть объявления, что работают «на доставку».

До 6 апреля люди еще выезжали «на природу». Одним из любимых мест вылазок в Славянске является территория Славкурорта. В будний день аллеи парка пустынны, изредка можно встретить велосипедистов. На пляжах озер также безлюдно.

А вот на озерах Славкурорта утки и лебеди – полноправные хозяева.

Несмотря на карантин в центре города полным ходом идет реконструкция бульвара Пушкина и близлежащей территории, проводится благоустройство двух зеленых зон. Здесь планируется высадить 60 деревьев и кустарников. Стоит отметить, что все работы ведутся за средства местного предпринимателя.

Напомним, что Славянский городской голова Вадим Лях обозначил, в каких случаях не будут штрафовать жителей, которые передвигаются по улице без маски.