«ЛНР» запретила пассажирские перевозки в РФ

Пассажирские автоперевозки из «ЛНР» в РФ и обратно приостанавливаются. Об этом говорится в «указе» «главы ЛНР» Леонида Пасечника, опубликованном на местных интернет-ресурсах.

Как уверяют в «ЛНР», пассажироперевозки автотранспортом будут прекращены с 10 апреля.

«Приостановить с 00:00 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение субъектами хозяйствования международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ», – говорится в «документе».

При этом в «ЛНР» сообщают, что «данное решение не распространяется на регулярные специальные перевозки пассажиров с целью централизованной доставки граждан к пунктам получения российских паспортов на территории РФ».

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

Также сообщалось, что «ДНР» не отправляет на самоизоляцию тех, кто выезжал в РФ за паспортом.