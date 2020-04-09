Пасха на карантине: В МВД рассказали, как будут проходить празднования

Министерство внутренних дел Украины и представители религиозных конфессий определили формат проведения пасхальных праздников в условиях карантина. Правоохранители 8 апреля провели онлайн-встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главных христианских праздников – Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников – Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию», – отметил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Согласовали следующий порядок проведения религиозных праздников:

службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более 10 человек – для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьякон и лица, которые технически обслуживают богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя;

верующим не возбраняется посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество людей, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше 2-х в больших храмах и 1-го в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей;

для проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин определены несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдет по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Советник министра добавил, что в случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули толерантно и взвешенно будут разъяснять необходимость выполнения правил карантина.

Юрий Тандит также сообщил, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей.

Отдельно с представителями различных конфессий правоохранители обсудили работу волонтеров при церквях, которые помогают бездомным и социально незащищенным слоям населения. Представителей религиозных организаций попросили подать в органы МВД списки ответственных за это людей и мест проведения соответствующих мероприятий.