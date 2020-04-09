Кто в масках, кто без: Как сегодня живет Донецк (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как живет город в условиях карантина в связи с коронавирусом COVID-19.

Мужчина побывал в районе ж/д вокзала. «Это все не функционировало и в обычное время. Так и стояло законсервированное», – сообщил дончанин.

В одном из дворов многоэтажек вблизи вокзала местные жители соорудили забор и высадили небольшой огород.

Далее мужчина продемонстрировал центр города. «Трафик в городе никакой, люди отсутствуют… Людей и машин призрачно мало», – отметил житель Донецка.

«Люди в масках. Теперь в банк, на заправки, в магазины нельзя ходить без масок… Рынки, как обещал Пушилин ("глава ДНР" – ред.), будут работать. На рынках все продавцы в масках, лимоны по цене героина, как и имбирь», – рассказал дончанин о нововведениях.

Он проехал по мосту через реку Кальмиус, проехал по бул. Шевченко. У супермаркета «Молоко» – мало машин. «Ничего необычного в супермаркете я не увидел. Кто-то ходит в повязке, кто-то не ходит», – поделился мужчина и добавил, что на входе в магазин и на выходе из него теперь можно продезинфицировать руки.

Также он показал объявления, которые расклеены на дверях подъездов по городу. В объявлении людей просят без необходимости не покидать свои дома.

Мужчина проехал возле Дворца молодежи «Юность», который по-прежнему находится в плачевном состоянии, мимо стадиона «Донбасс Арена».

Небольшое оживление наблюдалось возле Крытого рынка, там были припаркованы несколько легковых и грузовых машин, а также в районе площади Ленина. Там на пешеходном переходе в ожидании зеленого света светофора собирались по несколько человек.