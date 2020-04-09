Коронавирус поставил на паузу переговоры по Донбассу, – Фесенко

Пандемия коронавируса в Украине и мире поставила переговоры по Донбассу на паузу. Такое мнение выразил политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в своем Facebook.

Эксперт выразил сомнение, что до осени состоятся переговоры лидеров стран Нормандского формата.

«Эпидемия COVID-19 фактически поставила переговоры по Донбассу на паузу. И это касается не только переговоров в Минске. Встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая должна была состояться 12 марта, также была перенесена из-за карантина. Уже очевидно, что из-за пандемии COVID-19 встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится в апреле, маловероятно, что она состоится и в мае. Но если не будет существенного продвижения по выполнению договоренностей, достигнутых на Парижском саммите в декабре прошлого года, то встреча лидеров "нормандской четверки" может не состояться и в летние месяцы», – написал Фесенко.

Кроме того Фесенко отметил, что на фоне планов вокруг Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе в Минске в сложнейшей ситуации – на своеобразной "растяжке" – оказался главный украинский переговорщик по Донбассу глава Офиса президента Андрей Ермак. К этому еще добавился коррупционный скандал с его братом.

«Ему надо показать прорыв в реализации Минских соглашений и Парижских договоренностей и подтвердить (прежде всего, президенту Зеленскому) свою репутацию успешного переговорщика», – написал эксперт.