Россия не избежит ответственности за сбитый МН17, – постпред Украины при ООН

Россия в очередной раз пыталась использовать площадку ООН, чтобы помешать правосудию по сбитому над Украиной пассажирскому самолету рейса MH17, однако получила предупреждение, что ей не удастся избежать ответственности за это преступление. Об этом заявил по результатам заседания Совбеза ООН 8 апреля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».

«Россия инициировала в среду обсуждение в СБ ООН международного расследования по сбитому малайзийскому самолету рейса МН17. На минуту можно было бы представить, что в Москве наконец решили сообщить Совету безопасности о готовности сотрудничать со следствием, как того требует одобренная в 2014 году резолюция 2166. Но чуда не произошло», – заявил постпред.

Он отметил, что, как показала дискуссия, «Россия продолжает истерически злоупотреблять площадкой главного международного органа безопасности для дискредитации судебного процесса, который начался в Гааге 8 марта».

Кислица напомнил, что в июле 2015 года делегация РФ наложила вето на проект резолюции СБ ООН о создании международного трибунала по делу МН17. В то же время, со стороны Кремля продолжается массированная кампания дезинформации и фальсификации обстоятельств трагедии, а в течение последних месяцев российские «фабрики троллей» разгоняют сотни фейков о судебном разбирательстве дела.

«В Москве не сотрудничают ни с Совместной следственной группой, которая доказала происхождение российской ракеты, ни с нидерландской судебной системой, которая осуществляет уголовное производство. Такие действия являются откровенным игнорированием положений Резолюции Совбеза 2166, за которую голосовала, в том числе, российская делегация», – подчеркнул Кислица.

Вместе с тем он выразил твердое убеждение, что ответственности России избежать не удастся. «Об этом, кстати, сегодня четко заявили Бельгия, выступавшая от имени других членов Совместной следственной группы – Нидерландов, Австралии, Малайзии и Украины, и другие члены Совбеза», – отметил Кислица.

По его словам, первый шаг уже сделан: 4-м лицам предъявлены обвинения по этому делу. «Впоследствии на скамье подсудимых будет больше людей, поскольку важно установить не только исполнителей, но и заказчиков этого преступления», – подчеркнул дипломат.

Со своей стороны, Украина продолжит оказывать максимальное содействие следственной группе и судебному процессу в Нидерландах, а также доказывать вину России в Международном суде ООН, заверил Кислица.