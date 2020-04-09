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В Минобороны США подтвердили поддержку Украины в защите от агрессии РФ

09.04.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном. Цель разговора – укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся кризисе, вызванном пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны США.

В сообщении отмечается, что Марк Эспер поздравил Андрея Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии.

«Министр Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине», – отметили в Минобороны США.

Также сообщается, что Андрей Таран подтвердил приверженность Украины в трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Марк Эспер также высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал министра Тарана поддержать дальнейшее развитие более безопасной и демократической Украины.

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