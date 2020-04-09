В «Л-ДНР» подтвердили готовность к обмену пленными до Пасхи

В «Л-ДНР» подтвердили готовность провести обмен удерживаемыми лицами, о чем были достигнуты договоренности в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 8 апреля. В «республиках» назвали количество людей, внесенных в списки, и сроки обмена, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждает, что согласовано проведение обмена пленными по формуле «10 на 8», где украинская сторона передает 10 человек, «ДНР» – 8 человек.

В «ЛНР» заявили о формате обмена «11 на 8» до 17 апреля.

«Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно. Договорились об обмене в рамках протокола (Контактной группы) от 11 марта по формуле "11 отдаем, 8 забираем". Крайняя дата обмена – 17 апреля», – заявила «омбудсмен ЛНР» Ольга Кобцева.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили, что 8 апреля в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.