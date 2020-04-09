В связи с пандемией: В ЕС подчеркивают важность свободного доступа ОБСЕ на Донбассе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживал и продолжает поддерживать работу ОБСЕ на востоке Украины, особенно в условиях пандемии COVID-19, передает «Интерфакс–Украина».

«С учетом пандемии жизненно необходимо в еще большей степени, чтобы Россия уважала мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миссия должна иметь доступ на всей Украине, включая, разумеется, неподконтрольные украинскому правительству Донецкую и Луганскую области», – заявил Боррель в среду, 8 апреля, после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

Он добавил, что агентства ООН и Международный комитет Красного Креста также сталкиваются с трудностями в том, что касается доступа к этим зонам. Глава европейской дипломатии потребовал для этих организаций полного и беспрепятственного доступа на Донбассе с целью оказания гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям.

«Мы продолжаем работать со всеми сторонами, чтобы найти решение нынешних проблем, и я настаиваю: [международные] миссии должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ в Украине, в частности, на территориях, неподконтрольных сейчас украинскому правительству», – заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.