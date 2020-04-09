Горело более 27 га: На Луганщине спасатели за сутки погасили 8 пожаров в экосистемах

За минувшие сутки спасатели Луганщины 24 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний составила 32 га. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 8 апреля, спасатели Луганщины осуществили 8 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 27,3 га, 18 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 4,6 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Наиболее от пожаров пострадали Станично – Луганский и Троицкий районы», – говорится в сообщении.