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Горело более 27 га: На Луганщине спасатели за сутки погасили 8 пожаров в экосистемах

09.04.20 09:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки спасатели Луганщины 24 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний составила 32 га. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 8 апреля, спасатели Луганщины осуществили 8 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 27,3 га, 18 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 4,6 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Наиболее от пожаров пострадали Станично – Луганский и Троицкий районы», – говорится в сообщении.

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