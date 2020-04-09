Нельзя допустить урезания социальных гарантий для переселенцев, – эксперт

На период «антикоронавирусного» карантина в Украине отменен ряд проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), продолжается выплата пенсий и соцпособий без ранее обязательной идентификации. Но карантин когда-нибудь закончится… А с ним – и эти послабления.

При этом ряд ограничений делают переселенцев «условными гражданами», и такие ограничения необходимо убрать. Об этом «Донецким новостям» рассказала глава общественной организации «Re:Старт» Оксана Чепижко.

По словам Чепижко, ключевая задача государства по отношению к ВПЛ – убрать многочисленные ограничения, делающие переселенцев «условными гражданами Украины».

«Исходя из этого, а также по требованию международных организаций, необходимо при секвестре бюджета ни в коем случае не допустить урезания их социальных гарантий. А также с помощью наших партнеров, возможно, и в рамках устранения негативных экономических последствий от пандемии, практически запустить программу поддержки малого и среднего бизнеса на Донбассе под эгидой ООН», – считает эксперт.

«Что касается ВПЛ, которые живут на временно неподконтрольной территории, то без политического решения конфликта на Донбассе они так и останутся гражданами без Родины, которые – не свои там и чужие здесь», – добавляет она.

Особенно остро, по словам главы общественной организации «Re:Старт», этот вопрос станет после прохождения пика пандемии, когда резкое падение уровня доходов не будет компенсировано помощью государства. Де-факто этих граждан (кроме пенсионеров) для Украины пока не существует. А возможная международная помощь будет упираться в политический аспект.

«Сдвинуть ситуацию с мертвой точки мог бы экономический омбудсмен от тех территорий. Но решение этого вопроса зависит не только от Украины. Поэтому даже предоставление равных с остальными гражданами страны прав ВПЛ уже можно будет считать прорывом», – резюмирует Оксана Чепижко.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Когда карантин закончится: Сохранят ли нынешние послабления для переселенцев».