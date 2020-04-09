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Сводка из зоны ООС за 8 апреля: Версии сторон конфликта

09.04.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны противника 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

  • у Павлополя и Гнутово – из минометов калибром 82 мм;
  • возле Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

  • у Новоалександровки – из минометов калибром 120 мм;
  • возле Орехово – из минометов калибром 82 мм;
  • неподалеку Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 11 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 118 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская" и Жабичево, село Ясное; на горловском направлении – поселки Зайцево, шахты 6/7 и Крутая Балка, а также окрестности сел Петровское и Коминтерново (после переименования – Пикузы – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В ходе обстрела в горловском поселке Зайцево зафиксировано попадание мины во двор жилого дома по ул. Красных Партизан. Погибли домашние животные, в доме повреждены фасад и остекление».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».

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