В Офисе президента рассказали, когда в Украине могут ввести чрезвычайное положение

В Украине пока нет оснований вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

«Мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках», – сказал Тимошенко.

Замглавы Офиса президента допустил, что чрезвычайное положение может быть введено в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение – это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома», – сказал Тимошенко.

Кирилл Тимошенко также добавил, что в настоящий момент по сравнению с другими странами Украина идет по оптимистическому сценарию развития событий.