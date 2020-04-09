За минувшие сутки по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров получено 224 сообщения о новых случаях COVID-19, из них 8 детей. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил на брифинге и.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Игорь Кузин, передает корреспондент «Донецких новостей».

Всего на сегодня в Украине подтверждено 1892 случая COVID-19, люди от 30 лет составляют 82%.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областях. В целом больше всего случаев зарегистрировано в городе Киеве – 300 случаев, в Черновицкой области – 302 случая, Ивано-Франковской области – 218, Тернопольской области – 169», – отметил Кузин.

Он рассказал, что всего госпитализировано 848 человек, из них 40 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких в данное время находятся 38 больных. На амбулаторном лечении находится 941 человек.

Умерли от осложнений от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин, в основном это люди старше 50 лет.

Выздоровели уже 45 человек. Лабораторное исследование подтвердило, что после 2-х последовательных ПЦР-исследований у них нет коронавируса.

Отметим, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано новых случаев COVID-19. В Донецкой области, по состоянию на 9 апреля, – 11 случаев, в Луганской области – 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.