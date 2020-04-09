В Украине провели больше 20 тыс. лабораторных исследований на COVID-19

На сегодня в Украине исследования по определению COVID-19 проводят 39 лабораторий, всего с начала эпидемии выполнено более 20 тыс. лабораторных исследований. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил на брифинге и.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Игорь Кузин, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Лабораторные исследования проводятся в 37-ми государственных лабораториях, а также были включены еще 2 частные лаборатории, которые могут проводить исследования на COVID-19», – рассказал Кузин.

Он уточнил, что частные лаборатории также делают ежедневный отчет как по подтвержденным случаям, так и по результатам, полученным в ходе своей работы, и передают данные для единой статистики в региональные лабораторные центры.

«В течение минувших суток, 8 апреля, было исследовано 2396 образцов и всего с начала проведения тестирований уже проведено 20 608 исследований», – добавил Кузин.

По его словам, необходимость в лабораторном исследовании на коронавирус должен определить лечащий врач на основании целого ряда критериев.

«В зависимости от технической способности врач может самостоятельно отобрать образцы или, если это телефонное сообщение, то может быть вызов мобильной бригады, которая возьмет образец на дому или по месту самоизоляции. Для тестирования берется мазок из носа или глотки, этого достаточно для проведения лабораторного исследования. Образцы доставляются в ближайшую лабораторию», – рассказал руководитель ЦОЗ.

Он также отметил, что в некоторых случаях могут быть использованы быстрые тесты, для которых берется кровь из пальца. Проведение быстрого теста не рекомендуется для подтверждения диагноза COVID-19.

«В любом случае, даже если быстрый тест показывает позитивный результат, у такого человека все равно возьмут образцы для проведения ПЦР-исследований», – добавил Игорь Кузин.

По его словам, если врач отказывается от проведения исследования, следует перепроверить у себя наличие определенных критериев (то есть человек может не подпадать под определение случая коронавируса), или у него может не быть симптоматики COVID-19. И если действительно идет речь об отказе врача, нужно обращаться на телефонные «горячие линии», номера которых опубликованы на ресурсах Минздрава и Центра общественного здоровья.

Напомним, с 6 апреля диагностировать коронавирусную инфекцию начали в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, которая находится в Славянске (Донецкая обл.).