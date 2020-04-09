Задержали во время закладки «тайников»: На Луганщине школьница продавала наркотики (Фото)

В Северодонецке 16-летняя школьница занималась продажей психотропов и наркотиков. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что 16-летняя ученица одной из местных школ торговала «особо опасным психотропным веществом и наркотиком через сеть Интернет с помощью Messenger Telegram в специальных группах бесконтактным путем (так называемых "тайников")».

Правоохранители разоблачили девушку у одного из домов по улице Первомайская во время закладки ею «тайников».

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были обнаружены и изъято 22 пакета с психотропным веществом амфетамин, 32 пакета с наркотическим средством каннабисом, а также наклейки с рекламой адреса интернет-сайта через который осуществляется сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Во время проведения первоочередных следственных действий были обнаружены еще 10 тайников с наркотическим веществом», – рассказали в полиции.

В отношении девушки открыто уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Школьнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

«Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры следователи осуществляют досудебное следствие и решают вопрос об избрании девушке меры пресечения», – добавили в пресс-службе.