COVID-19: В ВСУ сообщили о еще двух случаях заболевания

Сегодня, 9 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы еще 2 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

У военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр с предварительным диагнозом «пневмония», после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 подтверждено у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание COVID-19.

29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили COVID-19. Сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые имели контакты с заболевшими, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания COVID-19.