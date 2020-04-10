Россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина, – росСМИ

Автобусы с желающими получить российский паспорт жителями неподконтрольной украинским властям части Донбасса зафиксированы в Красном Сулине (80 км от Ростова-на-Дону), РФ. Это вызывает удивление и возмущение у местных жителей, которых власти региона в условиях «повышенной готовности к ЧС» просят лишний раз не выходить из дома и грозят штрафами за проживание не по месту регистрации. Об этом сообщает российское издание «Новая газета».

В Красном Сулине пункт выдачи паспортов начал работать 20 декабря 2019 года. До этого подразделения УФМС были открыты в Новошахтинске и селе Покровское Неклиновского района, еще один работает в Гукове. РФ в конце прошлого года выделила деньги на организацию работы 4-х таких пунктов.

В связи с пандемией коронавируса с 18 марта Россия запретила въезд иностранным гражданам на свою территорию. Однако для «республик» было сделано исключение: на территорию России разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или «паспорте Л-ДНР» есть отметка о постоянном проживании на территориях, неподконтрольных Киеву.

С введением в регионе «режима повышенной готовности к ЧС» выдача паспортов украинцам не прекратилась. Так, жители Красного Сулина регулярно фиксируют прибытие из «республик» автобусов, в которых людей массово привозят для получения российских документов.

Местных жителей ситуация возмущает. «В области введен режим самоизоляции, границы закрыты, а их все равно везут», – приводит издание слова местного жителя Андрея.

«Местные жители, конечно, недовольны. Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД за то, что выехал из дома по делам. А тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?», – сообщает издание.

Между тем правительство Ростовской области выпустило пояснения по поводу наказаний за нарушение режима самоизоляции в регионе. В частности, чиновники напомнили жителям региона о необходимости проживать по месту регистрации и заявили, что нарушители закона будут обязаны доказывать свою невиновность.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.