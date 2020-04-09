Легкий и дешевый щиток: В Краматорске показали приспособление для защиты от коронавируса (Фото)

В Краматорске разработан защитный щиток-маска – легкий и дешевый. Его могут использовать люди, которым необходима особая защита от коронавируса COVID-19, в первую очередь медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь компании 3DFarm Сергей Гаков.

«Мы закончили разрабатывать прототип маски. Это одноразовая маска, лицевой щиток», – сообщил Гаков.

По его словам, маска легкая и дешевая, подходит людям, которые носят очки. Также ее легко запустить в массовое производство. Вверху конструкции можно нанести светоотражающую полосу, любую надпись и т.д. Кроме того, маску можно регулировать на любой объем головы.

Сооснователь компании 3DFarm считает, что такое приспособление будет эффективно при использовании медицинскими службами, так как маска простая и ее можно легко обрабатывать, дезинфицировать для многократного использования. Все элементы сменные – и щиток, и обруч, и резинка.

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