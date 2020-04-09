В Украине повысят пенсии: Подробности

Общая индексация пенсий в Украине состоится 1 мая. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда (ПФУ).

Отмечается, что размер индексации составит 11%.

«1 апреля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление №251, которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая», – говорится в сообщении ПФУ.

Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 грн, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до этого размера.

В Пенсионном фонде также отметили, что выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами «Укрпочты».