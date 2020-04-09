В местные бюджеты Луганщины поступило более 800 млн грн

В течение января-марта 2020 года в местные бюджеты Луганской области поступило 813,2 млн грн. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 80 млн грн. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам», – говорится в сообщении.

В частности, 595,4 млн грн получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом это больше на 78,6 млн грн.

Единого налога поступило 103,6 млн грн, что превышает прошлогодний результат на 13,1 млн грн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году поступления в областной бюджет Луганщины составили более 4 млрд грн, общий фонд бюджета перевыполнен почти на 6%.