Как в Ухане: В Авдеевке показали, как дезинфицируют прифронтовой город (Фото, видео)

В Авдеевке (Донецкая обл.) по состоянию на вечер 8 апреля не выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом «Донецким новостям» сообщила главврач Авдеевской центральной горбольницы Ирина Лагода. Несмотря на это, на днях в прифронтовой «горячей точке» основательно приступили к дезинфекции города.

Профилактические мероприятия проводятся как в многоэтажном микрорайоне Химик, так и в старой части города, где расположены частные домовладения.

Ежедневно по два раза в день транспорт коммунального предприятия «Служба единого заказчика» поливает улицы водой. По словам инженера по охране труда КП «СЕЗ» Максима Шляхова, сначала для полива автодорог использовали воду с дезсредствами. «Однако недавно вышло постановление ГСЧС о том, что нужно обрабатывать дороги водой без использования дезинфектанта. Поэтому в настоящее время наша техника поливает улицы города простой водой», – пояснил инженер «Донецким новостям».

Максим Шляхов

Коммунальщики обрабатывают подъезды жилых многоквартирных домов, которые находятся на балансе предприятия, а также все мусорные точки города. Используют дезинфицирующие препараты (основной – «Дуасепт»), которые разводят в определенных пропорциях. Из-за дефицита данные средства с трудом удалось приобрести совсем недавно – в минувшие выходные.

Такими дезпрепаратами обрабатывать площади нужно не чаще, чем один раз в 5-6 дней. Шляхов заверил, что для жизни и здоровья людей данное средство безопасно, а препарат эффективен против различных видов бактерий и вирусов.

Коммунальщики обеззараживают подъезды с помощью механических опрыскивателей. «Сначала хлорсодержащим раствором наши сотрудницы протирают перила в подъездах, а затем мы приступаем к лестничным маршам и площадкам – здесь опрыскивателями орошаем поверхности, начиная с верхних этажей и до самого выхода», – рассказал Максим Шляхов.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Авдеевке не входят в зону ответственности коммунального предприятия «СЕЗ», поэтому дезинфекция их жилого фонда осуществляется за счет жильцов.

Директор Авдеевского КП «СЕЗ» Алексей Абросимов сообщил, что к нему еще не поступило ни единого обращения от председателей ОСМД с просьбой о проведении санобработки подъездов, поэтому стоимость такой услуги на предприятии еще не просчитывали.

Он отметил, что материал для дезинфекции закуплен на сумму около 10 тыс. грн за средства коммунального предприятия. «Сейчас на рынке ажиотаж, поэтому много перекупщиков, которые завышают цены. Нужный товар быстро "разметают". Мы успели закупить дезсредства, однако есть нехватка индивидуальных масок. Их сотрудники приобрели за свой счет. Спецкостюмы у нас были в наличии, поэтому здесь удалось сэкономить. Кроме того, уже закуплены и скоро поступят к нам еще более современные опрыскиватели», – поделился Алексей Абросимов.

Вместе с тем, в Авдеевке есть предприниматели, которые осуществляют обеззараживание многоэтажек в частном порядке. Так, в 9-м квартале прифронтового города частники уже обработали несколько домов ОСМД.

Обеззараживали гипохлоритом, а также дезинфицирующим средством «Ди-Хлор». По словам предпринимателей, проводивших обработку, средство обладает антимикробным и спорицидным действием в отношении различных бактерий (включая микобактерии туберкулеза) и вирусов (ВИЧ, герпеса, гриппа), также действует на прочие возбудители ОРВИ, ротавирусов, особо опасных инфекций (сибирская язва, туляремия, чума, холера).

Стоимость обработки одного подъезда «Ди-Хлором» составляет от 200 грн в зависимости от этажности.

Но предприниматели предлагают также дезинфекцию генератором горячего тумана, аналогичный способ использовался в китайском Ухане. Для этого используют препарат «Маркисан». Цена такой обработки – от 100 долл. в час, на обработку одного подъезда 5-этажного дома уходит примерно 15 минут.