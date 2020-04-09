На границах Покровска и Родинского начинают работу санитарные блокпосты

На границах городов Покровск и Родинское (Донецкая обл.) с сегодняшнего дня, 9 апреля, начинают работу временные санитарные блокпосты. Об этом сообщила и. о. Покровского городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook.

«С целью защиты здоровья жителей городов Покровска, Родинское и пос. Шевченко 9 апреля начнут работу временные санитарные блокпосты со стороны города Мирнограда, а также Доброполье перед городом Родинское», – написала Ирина Сущенко.

По словам и.о. городского головы, на этих блокпостах людям будут измерять температуру.

«Если окажется, что температура повышена и есть симптомы инфицирования, информация об этом будет передана семейным врачам», – отметила Сущенко.

По информации Ирины Сущенко, такая же работа будет организована на блокпостах со стороны Селидово и Днепропетровской области.