После болезни Шахова Зеленскому, Шмыгалю и руководству Офиса президента сделали тесты на COVID-19

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и всему руководству Офиса президента делали тест на коронавирус после того, как COVID-19 диагностировали у нардепа Сергея Шахова. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

«Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там (в Верховной Раде, когда там присутствовал весь состав Кабмина и президент – ред.) пересекался, – всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали», – сказал Тимошенко.

Он пояснил, что тестирование надо было сделать, потому что это были контактные лица одного из первых заболевших в Киеве, которым был депутат Сергей Шахов.

«Всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то, уже были бы другие меры безопасности карантина», – отметил замглавы ОП.

По его словам, в случае, если заболеют министры или кто-то из топ-чиновников, то их повезут в Александровскую больницу, потому специального протокола для чиновников нет.

«В той же Феофании нет инфекционного отделения, потому все в стандартном порядке едут в Александровскую. А так в рабочем порядке все едут сначала на самоизоляцию, если что подтверждено. Пока в Офисе президента ничего такого не было», – подчеркнул Тимошенко.

Он рассказал, что был один случай подозрения на коронавирус у сотрудницы из его департамента. Она позвонила в «скорую», и ее госпитализировали в Александровскую больницу. Но сделали ПЦР-тест, и ничего не подтвердилось.

«Относительно того, кто будет работать, если глава Офиса заболеет или замы заболеют, – порядок аналогичный, как и в случае, когда замы или глава Офиса идут в отпуск. Есть первый зам, который исполняет обязанности, у замов есть свои заместители, которые могут исполнять обязанности и так далее», – уточнил Кирилл Тимошенко.