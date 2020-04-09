RU
Все новости

Жители Донбасса верят, что Зеленскому удастся достичь мира, – опрос

09.04.20 12:11
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

На Донбассе люди верят, что президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь мира, но не представляют, как власть может достичь такого результата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов» рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

По его словам, исследование проводилось в Луганской области (в Белокуракино, Новойдаре, Лисичанске и Станице Луганской) и в Донецкой области (в Бахмуте, Селидово, Покровске, Красногоровке, Мариуполе).

По результатам опроса фокус-групп, самым большим желанием и ожиданием для всех является наступление мира. «Люди верят, что мир принесет и восстановление довоенной жизни. Люди верят, что именно президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь этого мира», – сообщил Бурковский.

«При этом во время обсуждения в фокус-группах мы увидели, что есть такая надежда, но когда мы расспрашивали, каким образом это возможно, то люди преимущественно не представляют, каким образом... То есть, с одной стороны есть вера, с другой – отсутствие понимания, как власть может достичь этого результата и выполнить свои обещания», – добавил аналитик.

По его словам, большинство из опрошенных избегали упоминать РФ. Были и те, кто называли Россию стороной конфликта, говорили, что конфликт – это ее вина. «Как правило, идет формулировка "та сторона", изредка "Л-ДНР", но большинство стараются избегать. То есть, люди стараются этой темы в целом избегать», – сообщил аналитик.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк