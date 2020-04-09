Жители Донбасса верят, что Зеленскому удастся достичь мира, – опрос

На Донбассе люди верят, что президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь мира, но не представляют, как власть может достичь такого результата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов» рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

По его словам, исследование проводилось в Луганской области (в Белокуракино, Новойдаре, Лисичанске и Станице Луганской) и в Донецкой области (в Бахмуте, Селидово, Покровске, Красногоровке, Мариуполе).

По результатам опроса фокус-групп, самым большим желанием и ожиданием для всех является наступление мира. «Люди верят, что мир принесет и восстановление довоенной жизни. Люди верят, что именно президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь этого мира», – сообщил Бурковский.

«При этом во время обсуждения в фокус-группах мы увидели, что есть такая надежда, но когда мы расспрашивали, каким образом это возможно, то люди преимущественно не представляют, каким образом... То есть, с одной стороны есть вера, с другой – отсутствие понимания, как власть может достичь этого результата и выполнить свои обещания», – добавил аналитик.

По его словам, большинство из опрошенных избегали упоминать РФ. Были и те, кто называли Россию стороной конфликта, говорили, что конфликт – это ее вина. «Как правило, идет формулировка "та сторона", изредка "Л-ДНР", но большинство стараются избегать. То есть, люди стараются этой темы в целом избегать», – сообщил аналитик.