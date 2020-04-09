В «ДНР» в больницах с подозрением на COVID-19 находятся почти 200 человек

В «ДНР» подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взят 21 человек. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 9:00 9 апреля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 7 случаев COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки под наблюдение взят 21 человек, 18 человек госпитализированы, 3-е – самоизолированы», – сообщают в «ДНР».

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 198 человек, на самоизоляции – 15 тыс. 89 человек. Всего под наблюдением 15 тыс. 287 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 47 человек», – уверяют в «республике».

Напомним, в Минреинтеграции сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР».