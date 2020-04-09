На Донбассе люди не верят, что местные выборы принесут позитивные изменения, – опрос

На Донбассе люди не верят, что местные выборы, которые должны пройти осенью 2020 года, принесут позитивные изменения. Однако ситуация может измениться из-за распространения коронавируса COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов» рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

Аналитик рассказал, что на Донбассе отмечается очень критичное и негативное отношение к реформам, которые проводились на протяжении последних лет. Он добавил, что в особенности обращает на себя внимание критичное отношение к реформе здравоохранения. «Очевидно, что на фоне эпидемии, которая разворачивается, такие представления будут лишь закрепляться на украинском Донбассе», – отметил он.

При этом люди отмечают, что реформа не осуществляется из-за блокирования на местном уровне.

Эксперт поделился еще одним наблюдением – о том, что люди преимущественно не верят в то, что в их городе или поселке могут быть большие беспорядки или массовые протесты. «Однако люди не отвергают мысль, что они могут принять участие в массовых протестах. И поводом для этого могут стать закрытие местной школы, закрытие больницы или пункта предоставления медпомощи. Могут спровоцировать протесты факты изгнания фермеров с земель, может спровоцировать протесты даже резкое введение украинского языка, преподавание в школах на украинском языке. Подчеркиваю – резкое, неожиданное, без подготовительного периода», – сообщил Бурковский.

Также к протестам, согласно опросу, может привести произвол военных или правоохранителей. «Обо всем этом власти необходимо помнить, когда она будет работать с украинским Донбассом», – отметил аналитик.

По словам аналитика, больше всего люди на Донбассе беспокоятся о судьбе молодежи, которая из-за отсутствия работы выезжает. Люди переживают, что города и поселки из-за оттока молодежи начнут приходить в упадок. «Это главный большой страх», – рассказал Бурковский.

По его словам, люди в ходе опросов не говорили о каких-то особых надеждах в связи с местными выборами. «То есть, люди не верят в то, что местные выборы могут принести какие-то позитивные изменения. Впрочем, эти исследования мы проводили до активной фазы эпидемии. И можно допустить, что на местных выборах, если они пройдут осенью, люди проголосуют за тех политиков и за те политические силы, которым удастся убедить людей в том, что именно благодаря им эпидемия была преодолена», – резюмировал аналитик.

Напомним, на Донбассе люди верят, что президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь мира, но не представляют, как власть может достичь такого результата.