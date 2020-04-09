Полицейские Донетчины разыскали всех детей, пропавших с начала года

За 3 месяца 2020 года в Донецкой области правоохранители разыскали и вернули домой 171 ребенка, причем 161 несовершеннолетного нашли в первые сутки исчезновения. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«С начала года в территориальные подразделения полиции поступило 171 сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Всех детей разыскали за короткое время», – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в случае исчезновения детей важно установить их местонахождение в течение суток, чтобы уменьшить риск совершения в отношении них различного рода преступлений.

Также сообщается, что с начала 2020 года правоохранители составили почти 1000 административных протоколов, из них подавляющее большинство – за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В результате проверок 30 детей направлены в центры социально-психологической реабилитации и медицинские учреждения.

Учитывая карантинные ограничения, которые начали действовать 6 апреля, полицейские Донетчины напоминают о запрете пребывания детей, не достигших 14-летнего возраста, на улицах без сопровождения родителей, опекунов или совершеннолетних родственников.