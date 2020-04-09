За три месяца на Донетчине изъяли почти 30 кг наркотиков

За три месяца на Донетчине из незаконного оборота изъяли почти 30 кг наркотических и психотропных веществ. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители задокументировали 100 фактов наркосбыта. На имущество наркодельцов наложен арест на сумму около 1,5 млн грн.

«С начала года полицейские Донецкой области пресекли 647 преступлений в сфере нелегального и легального оборота наркотиков. Из них 100 – это сбыт наркотиков. Сотрудники управления противодействия наркопреступности перекрыли 9 каналов поступления наркотических средств в Донецкую область из городов Киев, Запорожье, Николаев, Харьков, Хмельницкий», – констатировали в пресс-службе.

Изъято более 26 кг наркотических средств, 1 кг ядовитого вещества, более 500 г психотропов и прекурсоров. Стоимость изъятого составляет 3,7 млн грн по ценам «черного» рынка.

«В числе того, что полицейские изъяли с улиц – большая партия новых психоактивных веществ (PVP, другие соли, спайсы). Их создают путем небольшого изменения состава уже существующих наркотиков, чтобы избежать ответственности за наркоторговлю. Считаются "легкими" среди молодежи, однако очень опасны. Обычно покупатели не знают, какие именно вещества положили в препарат "производители", поэтому последствия употребления предсказать невозможно. Обойти ответственность наркодельцам не удается: экспертиза признает эти средства аналогом наркотика», – отметили в пресс-службе.

За сбыт наркотиков задержали 44 человека.

«Среди них как дилеры, работающие на себя, так и участники преступных групп», – подчеркнули в полиции.

Разоблачены 2 организованных преступных группы, занимавшиеся сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размере.

«Одна группа из 5 человек торговала экстракционным опием. Члены другой группировки наладили бизнес по перепродаже партий наркотиков и психотропных веществ (амфетамин, каннабис, ЛСД, экстази), которые заказывали в интернет-магазине», – рассказали в полиции.

Также в январе оперативники ликвидировали интернет-наркомагазин с миллионными сделками.

«Преступники через Телеграмм-канал продавали широкий ассортимент запрещенных веществ (от амфетамина до галлюциногенных грибов). Оплату принимали через электронные кошельки, а доставляли товар покупателям методом закладок», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года правоохранители открыли три уголовных производства по фактам нарушений реализации наркосодержащих медпрепаратов в аптечной сети.