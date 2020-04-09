По данным мобильных операторов: Минцифры запустило карту нарушений самоизоляции

В Министерстве цифровой трансформации создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы после объявления карантина. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegrаm-канале.

«С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, где живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всех придерживались карантина – меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда», – пояснил Федоров.

По его словам, цветовые обозначения на карте означают:

оранжевый – 50-200 человек не придерживались карантина;

красный – более 200 человек.

При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

«Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав», – рассказал Федоров о создании карты.

Он отметил, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах, то есть никакой конкретный человек не отслеживается.

Получается только следующая информация:

количество людей в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;

страны и канал возврата;

количество людей, которое не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения);

суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Государство будет использовать данную карту, прежде всего, для оценки уровня соблюдения карантина людьми, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах. Кроме того, на основе этих данных будут оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где плохо соблюдают карантин, а также будут использовать для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

«Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных», – подчеркнул Федоров.