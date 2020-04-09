По данным мобильных операторов: Минцифры запустило карту нарушений самоизоляции

В Министерстве цифровой трансформации создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы после объявления карантина. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegrаm-канале.
«С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, где живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всех придерживались карантина – меньше находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда», – пояснил Федоров.
По его словам, цветовые обозначения на карте означают:
- оранжевый – 50-200 человек не придерживались карантина;
- красный – более 200 человек.
При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.
«Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав», – рассказал Федоров о создании карты.
Он отметил, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах, то есть никакой конкретный человек не отслеживается.
Получается только следующая информация:
- количество людей в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
- страны и канал возврата;
- количество людей, которое не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения);
- суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.
Государство будет использовать данную карту, прежде всего, для оценки уровня соблюдения карантина людьми, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах. Кроме того, на основе этих данных будут оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где плохо соблюдают карантин, а также будут использовать для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.
«Управленческие решения в 21 веке нужно принимать на основе данных», – подчеркнул Федоров.