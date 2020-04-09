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Все в масках и перчатках: Как регистрируют браки на Донетчине во время карантина (Фото)

ДН 09.04.20 12:58
Городской РАГС Славянска
Городской РАГС Славянска / Фото: dnews.dn.ua

С начала введения «антикоронавирусного» карантина в Славянске (Донецкая обл.) было зарегистрировано 14 браков. При этом такие мероприятия проводятся с соблюдением новых требований безопасности. Об этом «Донецким новостям» начальник Славянского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Наталья Корытная.

Сейчас городской РАГС продолжает работать, но в ограниченном режиме. «На работу ходят все сотрудники. Дистанционно РАГСы работать не могут. Архивный фонд я домой не унесу, граждан я домой не приглашу, т.е. мы должны работать в отделе», – пояснила Корытная.

Так, прием граждан проводится, но исключительно по следующим вопросам:

  • регистрация рождения;
  • регистрация смерти;
  • выдача документов для подтверждения родственных связей с умершим для подзахоронения (в случае предоставления соответствующего документа о смерти);
  • регистрация и расторжение брака (по взаимному согласию супругов, которые не имеют детей) – но на основании заявлений, которые были поданы до 13 марта 2020 года.

«Входная дверь закрыта, но на входе указаны номера телефонов: люди звонят, мы выходим к ним, берем документы, оформляем и выдаем. На регистрацию брака мы конечно приглашаем в кабинет отдельный», – поясняет начальник учреждения.

За время карантина с 14 марта до 8 апреля в РАГСе Славянска было зарегистрировано 14 пар, все участники события должны быть в масках и перчатках. «Если это не торжественная роспись – присутствуют жених и невеста. Обязательное условие – маски, перчатки. Торжественная роспись проходит в зале, но присутствовать могут не более 10 человек. Молодожены и все гости опять-таки должны быть в масках и перчатках. Конечно, мы разговариваем с людьми, предлагаем перенести дату росписи, ведь прекрасно понимаем, что когда на таком торжественном событии все в масках – это не очень красиво, скажем так. Но люди в основном расписываются», – рассказала Наталья Корытная.

После 13 марта новые заявления на регистрацию брака в Славянский РАГС подать «вживую» нельзя. «Принимаем заявления, если люди подают их через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", но для этого нужно иметь ключи для входа. Пока ни одного электронного заявления к нам не поступило. Возможно, что-то изменится, и разрешать подавать заявления на регистрацию брака напрямую, но пока таких указаний мы не получали», – поясняет Корытная.

За этот же период (с 14 марта по 8 апреля) в РАГСе Славянска расторгли 5 браков, по заявлениям, поданным до 13 марта. Руководитель учреждения акцентирует внимание на том, что через РАГС развод оформляется при отсутствии совместных несовершеннолетних детей и при обоюдном согласии супругов, в противном случае необходимо обращаться в суд.

«Законодательство изменилось, и развод проходит по решению суда или по обоюдному согласию через РАГС. По решению суда мы регистрируем только те решения, которые были приняты до 27 июля 2011 года. В принципе, кто хотел, тот уже оформил такие решения. Поэтому через РАГС разводятся только по обоюдному согласию. А если есть маленькие детки или есть спорные вопросы – тогда только через суд. Если мы получаем такое судебное решение, то ставим отметку в актовую запись о расторжении брака. При этом развод считается состоявшимся в тот день, когда решение вступило в законную силу. Но сейчас трудно сказать, что разводов меньше, чем браков. Так как мы заводим не все актовые записи, а только по поступившим к нам судебным решениям – нас освободили от обязательной регистрации таких разводов, так как решения суда уже достаточно», – говорит начальник РАГСа.

Наталья Корытная дополнила, что в РАГСах Донецкой, Луганской и Харьковсой областей по распоряжению начальника управления Восточного межрегионального управления Министерства юстиции принимают граждан со вторника по субботу включительно с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск
РАГС города Славянск

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