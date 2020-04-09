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В Кременной введен карантин: Известна причина

09.04.20 13:37
Фото: Роман Губа (RFE/RL)
Фото: Роман Губа (RFE/RL)

В Кременной (Луганская обл.) ввели карантин из-за случая бешенства у собаки. Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на информацию Рубежанского межрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

«В связи с получением 7 апреля положительного результата исследования на бешенство у собаки в г. Кременная специалистами Госпродпотребслужбы Кременского района проведено уточнение контактных лиц и определены благоприятные животные в очаге бешенства», – сказано в сообщении.

Территория в радиусе трех километров объявлена неблагополучным пунктом по бешенству собаки и введены карантинные ограничения.

«В настоящее время проводится профилактическая вакцинация против бешенства благоприятного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, собак и кошек», – отмечается в сообщении.

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